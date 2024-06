Elina Born ei varja ilusüste: loe, mida lauljanna on kohendada lasknud!

„Kui sind miski tõesti häirib, tuleb seda muuta,“ on ta veendunud. „Ilusüstid pole minu jaoks tabu. Mind näiteks häirisid juba 27aastaselt miimikakortsud otsmikul ning kuivade huulte sündroom. Selleks oli lihtne lahendus – botox ja hüaluroonhappe süstid.“ Elina on avalikult rääkinud ka oma möödunud aastal tehtud rinnavähendusoperatsioonist.

„Kaalusin seda pikalt, arutasin perega, jõudsin korra ka ümber mõelda. Mulle on alati õpetatud, et ole õnnelik selle üle, mis sulle looduse poolt antud on,“ kirjeldas Elina, milline sisemine võitlus tal suure otsuse ees enesega maha tuli pidada. Ümbritsevast tabust hoolimata sai siiski võitu soov iseendaga sõber olla ja enesetunnet parandada.

„Võiks ju arvata, et kui sul on suured rinnad, siis tunned nende üle uhkust, aga mina pigem peitusin lohvakate pusade sisse,“ tunnistas lauljanna, et paljude imetletud omadus tema minapildiga ei sobinud.