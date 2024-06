Jörbergide mitu aastat kestnud kohtuvaidlus korteri üle sai lahendi. Ester: pojad pidid maksma minu lolluse eest

„Minu pojad maksid Üllari pojale korteri osa kinni,“ ohkab Ester. „Tuleb välja, et pojad pidid maksma minu lolluse eest,“ viitab ta oma ekslikule vastusele korteri ostu-müügi tehingu vormistamisel notari juures. Ester on rääkinud, et tema käest küsiti, kas ta elab Üllariga koos, mille peale ta vastas jaatavalt. Küsimuse sisu oli tegelikult, kas korter läheb kirja ühisvarana, ent naine seda enda sõnul ei mõistnud.

„Kohtuvaidlus on nüüd läbi, asi on korras, kuid kurvaks teeb see, et ostan iseenda korterit mitu korda,“ puistab ta südant ning väidab, et Svenile tuli kanda ligi 29 000 eurot. „Minu pojad, üks neist elab USAs ja teine on merekapten, pidid enda plaane muutma, et seda rahalist nõudmist täita.“