Mihkel Kärmas avaldas põneva põhjuse, miks ta viimastel aastatel Kroonika peol käib

„See, et ma viimastel aastatel Kroonika peole satun, ei tähenda ju automaatselt, et ma omaenda eraelu peaksin kogu maailma ette laotama,“ selgitas Kärmas Õhtulehele, et käib peol, sest sellega algab telest suvehooaja puhkus ning seda on hea koos kolleegidega tähistada.

Ka nendib Kärmas, et pole Kroonika kollasel mainel häda midagi. „Kui võrrelda välismaa kollase ajakirjandusega, siis on nii Kroonika kui Õhtulehe käsitlused ju üsna siidised paitused. Ma arvan, et Kroonika kuvand on ka ajas muutunud. Ja selge on ka see, et 28 aastat ilmunud Kroonika on nähtus omaette,“ sõnab ta.