KLÕPS | „Plätudega ja teksades.“ Tanja Mihhailova-Saar käis koos perega elus esimest korda discgolf’i mängimas

Tanja jagatud kolmest Instagrami story’st selgus, et sel nädalal nautis ta elus esmakordselt discgolf’i, kaasa võttis Tanja oma abikaasa Mikk Saare ja poja Teodor Saarega. „Esimest korda... Plätudega ja teksades, aga lõbus oli,“ kirjutas telenägu ja laulja enda videoklippi pealkirjas lõbusalt.

„Ise ka ei usu, et viimane rada. Lets go! (Läksime - toim) Nii mitte oskuslikult, nagu mina oskan,“ naeris ta videos, viidates endale kui discgolf’i algajale. Videost selgus, et Tanja esimene discgolf’i kogemus leidis aset Männiku metsas.