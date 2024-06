FOTOD | Vaata, millised kuulsad ja kummalised inimesed olid 5Miinuse ja Puuluubi kontserdil

Vahetult enne Eurovisioonile minekut üllitatud ühisalbumilt „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“ leiab 13 lugu, millest kolm on lühikesed ja üks on kõikvõimalikke rekordeid purustav Eesti Laulu võidulugu „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Kauamängiv on otsast lõpuni 5Miinuse ja Puuluubi ühislooming ning tervikuks produtseeris albumi räpparite viimase EP eest vastutanud Rootsi-Saksa produtsent Kim W.