KLÕPS | „Meie enda Eesti naine alati nii särav.“ Saskia Alusalu jagas endast kaunist jäädvustust

„Nii kena! Meie enda Eesti naine alati nii särav ja hoolitsetud. See on igatahes respekt,“ kiitis teinegi.

Aprillikuu keskpaigas tuli avalikuks, et Alusalu läks ettevõtja Mark Lutsust lahku. „Elan siin üksi ja ma ei ole enam Markiga suhtes, aga meil on palju ühiseid tuttavaid ja püüame saada hästi ja sõbralikult läbi,“ tunnistas toona Alusalu Õhtulehele antud intervjuus .

Uudis endise kiiruisutaja Saskia ja Lutsu suhtest tuli avalikuks 2020. aasta alguses. Toona imestati, kuidas suutis Eesti ühe kauneima sportlase ära võluda temast 19 aastat vanem härra. Nüüd on teada, et nende armuleek ei kestnudki igavesti.

„Hetkel olen seadnud fookusesse iseennast ja oma õpingud ning teadmistesse panustamise,“ arutles Saskia Õhtulehe veergudel. Tema sõnul on hea suhte alustalaks on kindlasti ühine soov suhtesse panustada ja leida teineteisele aega. „Oluline on ka aru saada, kui palju oled valmis enda nurki teise jaoks lihvima,“ mõtiskles ta. Kunagi soovib ta kindlasti pere luua ja emaks saada. Millal see juhtub, seda näitab elu.