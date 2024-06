Sepo Seeman harrastab uue rolli tarbeks kepikõndi: alguses on natukene piinlik, aga pärast saad üle

Seeman räägib Vikerraadios Owe Petersellile antud intervjuus, et lavastus „Rohelised niidud“ nõuab temalt vormis olemist. „See on põnev, need on kihvtid väljakutsed ja kena pingutus,“ nendib näitleja.

Sepo on rolli tarbeks hakanud rohkem tähelepanu pöörama oma füüsilisele vormile ja teeb kepikõndi. Mees tõdes, et teda on kepikõndi tehes nii mõnelgi korral võõraste inimeste pilgud saatnud. „Alguses on natukene piinlik, aga pärast saad üle,“ naerab ta.

Näitleja tunnistab, et eriti meeldivad talle vokaalsed väljakutsed. „Vigurdada võib, aga sa pead kuskilt maalt ka usutav või tõsiseltvõetav olema,“ sõnab ta.

Maikuu keskpaigas kirjutasime, et lavastuses „Rohelised niidud“ on nüüd laulja Ott Leplandi asemel maestro Uno Loobi rollis hoopis näitleja Mait Malmsten.

Kroonika võttis toona ühendust „Roheliste niitude“ ühe autori ja produtsendi Tarmo Kiviväljaga, uurimaks, mis õigupoolest juhtus, et osatäitjat niimoodi ootamatult vahetati. Kiviväli ütleb, et tegemist oli lavastusliku meeskonna otsusega. „Ikka vahetatakse näitlejaid nii filmides kui ka teatrietendustes. See on tööprotsess,“ selgitab Kiviväli, miks Mait Malmsten on nüüd lavastuses „Rohelises niidud“ Ott Leplandi asemel. „Otiga on kõik läbi räägitud,“ märgib Kiviväli.

Lavastust „Rohelised niidud“ mängitakse Kiidjärve ääres Põlvamaal 25. juulist 11. augustini.