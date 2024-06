Andres Puusepp avameelselt kaassaatejuhi seaduserikkumisest: siis sa oled avalikus kohas urineerinud

„Ma arvan, et sa oled kiirust ületanud,“ arvas Jürgen Andrese kohta, kes kohe alguses katsus väite ümber lükata, kuid üsna pea siiski tunnistas, et ühe korra on seda juhtunud.

„Ma arvan, et sa oled purjus peaga sõitnud tõukerattaga,“ pakkus Andres. Jürgen tunnistas, et üks kord on seda vist juhtunud tõesti. „Siis sa oled avalikus kohas urineerinud,“ arvas Andres, kuid siis tuli tal meelde, et see toimus televõttel ning see ei lähe arvesse. „Ega ma päriselt ei teinud siis,“ tõdes ikkagi Jürgen, et elus on ühe korra sedagi ette tulnud.

„Lisaks sellele on Jürgen rikkunud veel ühte seadust, mida olen oma enda silmaga näinud,“ avaldas Andres, et ta kaassaatejuht on vahetanud rida ilma suunatuld sisse panemata.

VÕITSID AUHINNA

Kroonika meelelahutusauhindadel pälvisid seekord aasta raadiohääle tiitli Star FMi hommikuprogrammi tegijad Jürgen Pärnsalu, Pille Minev, Andres Puusepp ja Grete Kuld. „Me tahame olla siin ja praegu, koos sinuga ja sinu kaaslane ja nii igal hommikul,“ rääkis Jürgen, miks tasub kuulata just Star FMi hommikuprogrammi.

Galal Kroonikale antud intervjuus ei osanud saatetiim täpselt välja tuua, mis neile seekord võidu koju tõi. „Ma arvan, et Grete liitumine hommikuprogrammiga ja Pille 20 aastat hommikuprogrammiga. Meil on Jürgeniga hea purjetada nende tuules ja ma olen sellega väga rahul,“ sõnas Andres. Grete nõustus, et naised toovad võidu koju ja Jürgen tänas Pillet ja Gretet samuti.

Mis on hoidnud Pillet 20 aastat raadios? „Mul on ikkagi vaheldust üsna palju selle 20 aasta jooksul pakutud, olgem ausad eksole. Eks see on ka väljakutse praegu niisuguste meestega hommikut teha - tukkuma ei lase jääda, rutiini sellest tööst ei tule. See ilmselt hoiabki,“ lausus Pille.

Veidi aega tagasi Star FMiga liitunud Grete sõnul on tiim ta hästi vastu võtnud. Mõnda aega käis ta ka Pillet raadioeetris asendamas, kuid nüüd kuuleb tema häält raadioeetris iga reede. „Ma vaikselt unistasin sellest ja nüüd saime Pillele vaba päeva, mina saan reedeti hommikul vara ärgata nii, et kõik on super,“ rääkis ta.