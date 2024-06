ARVUSTUS | „Üks nädal BSH-ga“. Kas Hundiprintsess tõuseb telemaastikul viimaks tuhast?

Telemaastiku kuninganna on tagasi! Või seda vähemalt tema enda arvates. Go3 televisioonis linastus südaööl sarja „Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga“, mille filmimise ekraanikangelanna ise suurejooneliselt ette võttis ja mida tema truud fännid ootasid keskööl suurema põnevusega kui aastavahetusel ilutulestikusõud. On Brigitte saates siis sisu ka või on tegemist tema mainekujundusega, et olla avalikkuse ees taas aktsepteeritav meelelahutaja?