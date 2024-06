Alari Kivisaar ja KOLZAR teevad Retrobestil eri-show, kus astuvad üles veel Caater, Sünne ja Mari-Leen

DJ-d Alari Kivisaar ja KOLZAR on klubides parimat muusikat mänginud kahepeale kokku juba üle 50 aasta. Mõlemad mehed on korduvalt valitud Eesti parimateks DJ-deks ja teinud pidusid, mida praegune põlvkond ette kujutada ei suuda. Juuni lõpus toimuval Retrobestil on nad koos laval ja muudavad Pühajärve pargi Lõuna-Eesti suurimaks ja ilusaimaks väliööklubiks.