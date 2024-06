Võlad ja ajapuudus. Intsikurmu festivali korraldaja avameelselt selle ärajäämisest: eks me vigadest õpi

Pressiteatena saadetud selgituse järgi on paari-kolme aasta jooksul tohutult muutunud majanduskeskkond pannud festivalikorraldajad olukorda, kus vanaviisi jätkata ei saa ning uus aeg nõuab kohandumist. „Intsikurmu imedemaa ei sünni tühja koha pealt. Inimesed, aeg ja rahaline ressurss peavad kõik käsikäes käima. Mitu näitajat selles võrrandis on ajas muutunud ning seetõttu vajab festival mõttepausi, et leida lahendus, kuidas edasi,“ selgitas festivali korraldaja Mihkel Kübar.