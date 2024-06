Aleksei Navalnõi mälestuskontserdil esinenud vene duo Aigel: tulime siia seda kuupäeva koos läbi elama

Berliini kontserdi „Tere, siin Navalnõi“ avas duo Aigel. RusDelfil õnnestus artistidega ka natuke vestelda. Küsimusele, millistes oludes viibisid bändiliikmed Aigel Gaisina ja Ilja Baramija, kui said Aleksei Navalnõi surmast teada, vastas Aigel: „Lugesin Navalnõi surmast voodis lamades ja samal päeval ei suutnud ma rohkem voodist püsti tõustagi. See oli väga valus,“ vastab naisvokalist nukral toonil.

Ilja lisab, et kontserdikava on neil koostatud täpselt selline, et see sobiks Aleksei Navalnõi mälestuskontserdile.