„Hüpnosünnitus ei töötanud üldse.“ Kare Kauksi tütre Kéa sünnitusel tuli ette ootamatusi

Hüpnosünnitus on meetod, mis keskendub eriliste hingamistehnikate abil sünnituse ajal naise rahustamisele ilma kõrvalise meditsiinilise sekkumiseta. Saatejuht Pille Minev küsis Kéalt: „Suutsid siis sünnituse ajal [rahulikuks jääda]?“ Kéa oli sunnitud vastama: „Ei suutnud.“ Samuti õpetatakse selle meetodi puhul naise partnerit, et ta oskaks sünnituse ajal rahulikuks jääda ja naisele toeks olla. Kéa sünnitus kestis 26 tundi, millest seitse tundi veetis ta kõrvaklappidest meditatsioonimuusikat kuulates ja püüdes kasutada hüpnosünnituse tehnikaid. Kéa sõnas: „Seitse tundi järjest ma ikkagi kuulasin meditatsioonimuusikat ja mul oli oma kindel playlist, mis mind kindlasti aitas ja rahustas mingil moel.“

Hoolimata Kéa pingutustest ja ettevalmistusest osutus sünnitus siiski keeruliseks ja lõpptulemusena pidid arstid tegema erakorralise keisrilõike. Kuigi Kéa ei tahtnud tunnistada, et hüpnosünnitusest kasu ei olnud, mõistis ta, et igal sünnitusel on oma katsumused ning et tähtsaimad on ema ja lapse tervis ning turvalisus.

Nüüd on Kéal pooleteiseaastane tütar, kes on juba varakult sattunud muusikamaailma. Väike tütar on emaga sageli kontsertidel kaasas olnud, jälgides lava tagant muusikamaailma melu. Pole ime, kui ta astub kunagi oma ema ja vanaema, legendaarse laulja Kare Kauksi jälgedes.

Kéa kogemus näitab, et sünnitusel võib ette tulla ootamatuid olukordi hoolimata sellest, kui hästi on sünnitaja valmistunud. Hüpnosünnitus, mis võib olla paljudele naistele abiks ja leevenduseks, ei pruugi kõigile sobida. Kéa lugu on ehe näide sellest, et iga sünnitus on unikaalne ning et sünnitajad vajavad paindlikkust ja toetust igas olukorras.

Ketter Orav alias Kéa on Kare Kauksi tütar, kelle tütar sündis 6. detsembril 2022. Lisaks osales Kéa 2021. aastal Eesti Laulul looga „Hypnotized“, mis esimesest poolfinaalist edasi ei pääsenud.