Legendaarne diktor Merle Randma särab uues ametis koos tütrega: valiku tegime teineteisest sõltumatult

Möödunud aasta sügisel vahendas Kroonika, et kunagise ETV legendaarsel diktoril Merle Randmal on uus tööalane väljakutse: õpetajaks saamine on olnud tema pikaaegne salasoov. Nüüd paljastas aga Merle Naistelehele, et temaga koos asus õpetajaametit pidama ka tema tütar Helena.