FOTOD | Kohal ka Evelin Ilves! Parfüümimeister Tony Veiler tutvustas uhke esitlusega uut nišiparfüümi

Parfüümi „The Sweetness of Doing Nothing“ eksklusiivne esmaesitlus toimus kolmapäeva õhtul Zenithi Ärimajas. Tegemist on T-Perfume’i uue nišiparfüümiga. Uhkele esitlusele olid kutsutud mitmed tuntud eestlased. Teiste seas olid kohal ka Evelin Ilves ja Eve Kivi.