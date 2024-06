Puuluubi fenomenist sünnib film. Režissöör: edu võib saata ka keskealisi inimesi

Režissöör Taavi Arusel (46) on juba kolm aastat olnud luubi all ansambli Puuluup fenomen – mis on küpses keskeas meeste Ramo Tederi (53) ja Marko Veissoni (47) 2014. aastal loodud ansambli rahvusvahelise edu võti? Duo annab ju kontserte ennekõike pigem mujal maailmas kui Eestis. Filmimaterjal on enamjaolt juba nii-öelda purgis, kuid esilinastusküpseks saab see siiski alles järgmise aasta sügisel.