Rallinädalavahetus tuleb äge! 5MIINUST ja Puuluup annavad juulis Elva keskväljakul adrenaliinirohke kontserdi

Üle mitme aasta sõidetakse Elva kiiruskatse taas linnas sees, mis tähendab, et publiku jaoks on see ideaalne võimalus vaadata ainsat asfaldil sõidetavat kiiruskatset ja nautida seejärel juba kahe hetkel kõige kuumema Eesti artisti etteastet otse Elva linna keskväljakul. „Laupäevaõhtune sündmus on põnev ja elevust tekitav väljakutse siduda ralli kiiruskatse ja kontsertprogramm. Kirglike rallifännidena teeme oma meeskonnaga maksimaalse, et pakkuda pealtvaatajatele Elva keskväljakul täiesti uudset ralli-kontserdi kogemust“, sõnas kontserdikorraldaja ja Monster Music eestvedaja Tanel Samm.

ERC Delfi Rally Estonia 2024 sõidetakse 5.-7. juulini Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel. Kokku sõidetakse tänavu 14 kiirukatset ning ralli kogupikkuseks on 187,64 kilomeetrit, kusjuures hooldusala on tagasi Otepääl. Lisaks Euroopa Meistrivõistlustele sõidetakse Delfi Rally Estonia raames ka Rahvuslik etapp. Lisaks kohalikele ja Baltikumi staaridele on stardis ka paljude fännide poolt oodatud veokate võistlusklass, kusjuures kokku on korraldajad rajale ootamas enam kui 120 võistlusautot.

Meelelahutus on alati olnud selle sündmuse keskmes väga olulisel kohal. Läbi aastate on Rally Estonia avasõu ja erinevate kontsertide raames käinud esinemas nii kohalikke kui ka välismaiseid suurartiste ning korraldajatel on väga selge eesmärk korraldada mitte pelgalt autospordisündmust, vaid koguperefestivali.