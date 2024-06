KLÕPS | Supervormis Jana Hallas naudib hommikuid oma koduterrassil nagu tõeline hedonist

Jana Hallas rääkis 2017. aastal rääkis Kroonika Kodu-Erile, et on pigem kodune inimene. Tänagi jagab naine sotsiaalmeedias kadestamisväärseid hetki oma Kaberneemes asuvast kodust, kus ta veedab hommikud ja päevad terrassil päikest naudeldes ja oma DJ puldist muusikat kuulates. Kui see ei ole hedonism, siis me ei tea, mis on!

Samuti annab Jana märku, et tegeleb ikka keraamiliste kruuside tegemisega, aga igaks asjaks läheb vaja aega. „Ma ei leidnud poest nõusid, mis vastaks minu ettekujutusele. See oli tegelikult juhus, et esimesel proovimisel tulid mul nõud hästi välja. Öeldakse vahel, et algaja õnn. Ma olin kohutavas vaimustuses,“ rääkis Jana oma esimestest keraamika katsetustest Õhtulehele aastal 2017.

Jana valmistab eelkõige valatud savist õhukesi tasse, mis meenutavad veidi portselannõusid: „Selline paks ja kärakas savist tass mulle eriti ei meeldi.“ Nagu ikka, ei maksa savinõusid maha visata, aga näpu vahel nad niisama katki ei lähe. „Nad ei lähe katki siis, kui nad on ahjus kaks korda põletatud.“

Varasemalt on tuntud stilist tunnistanud, et tema peene piha saladus ei ole tervislik toitumine, vaid tal tal on kohvisõltuvus. Juurikate ja salatilehtede asemel on tema toidulaual peamiselt sealiha.