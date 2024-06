Amani Kiviikas soovitab lapseootel naistel leppida oma venitusarmidega: ei peaks liiga palju stressama

Amani sõnul kui algselt oli tal raske leppida rasedusega kaasnenud venitusarmidega, siis üks hetk tegi ta sellega rahu. „Kohati oli raske vaadata küll, et mul on nii suur kõht ja armid üle kõhu,“ tõdes Kiivikas ning lisas, et mõtles küll, millised venitusarmid võiksid fitnessi lavagrimmi all välja näha.

Rasedusega võttis Amani juurde umbes 13 kilo. Naine tõdeb, et temalgi oli päevi, kus ta mõtles peeglisse vaadates, et on enda maksimumkaalus. „Suutsin kainet mõistust säilitada ja endale aru anda, et minu sees kasvab inimene. Lapseootel naised ei peaks üldse liiga palju stressama,“ tõdes ta.

Kolib tagasi Eestisse

Sportlane ja suunamudija Christin-Amani Kiivikas jõudis koos oma väikese perekonnaga elada natukene alla kolme aasta põhjanaabrite juures. Märtsis teatas tegus noor naine sotsiaalmeedias, et perekond on nüüd taas Eestis ja vaikselt end siin ka sisse seadnud.

„Me oleme tagasi Eestis. Viimased pakkimised ja edasi-tagasi sõitmised ning siis saamegi uue peatükiga alustada. Mul on nii hea meel tagasi olla ja nüüd ikka hindan Eesti puhul paljusid elementaarseid asju enamgi veel, eelkõige kompaktsust,“ kirjutas ta laupäeva õhtul oma Instagrami kontol. Veel lisas ta, et alates aprillist saab ta täielikult keskenduda kõigile oma treenitavatele ja koostööpartneritele, kes tal kodumaal on.