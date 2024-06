Uus One Direction on tulekul? Simon Cowell loob taas poistebändi

Peaaegu 15 aastat pärast seda, kui ta tõi „The X Factoril“ kokku Niall Horani, Liam Payne’i, Harry Stylesi, Louis Tomlinsoni ja Zayn Maliku, otsib plaadifirma juht nüüd „tulevasi megastaare“, kes on valmis koostööd tegema, et koos vallutada muusikamaailm.

Endise „American Idoli“ kohtuniku uue ettevõtmise põhjus on see, et pärast One Directionit pole olnud ühtegi mõjukat poistebändi, kirjutab TMZ.