Kaks aastat rasket võitlust. Laulja Halsey räägib avameelselt oma terviseprobleemidest

Kolmapäeval, 5. juunil kirjutas laulja ja näitleja Halsey Instagramis, et 2022. aastal diagnoositi tal esmalt süsteemne erütematoosne luupus (SLE) ja seejärel haruldane T-rakkude lümfoproliferatiivne häire. Pärast seda, kui ta avaldas, et on valmis oma tervisest rohkem rääkima, kirjutas ta: „Te olete kõik olnud nii lahked, et tahan jagada natuke rohkem oma tervisest.“ Samuti kirjutas Halsey, et nii luupus kui ka lümfoproliferatiivne häire „on praegu hallatavad või remissioonis“ ja mõlemad „jäävad tõenäoliselt kogu elu kestvaks haiguseks“.