SÄUTSUMÖLL | „Ma ei pese pesu ka nii tihti...“ Uudis Silvia Ilvese järjekordsest lahkuminekust pani netirahva kihama

Kroonika meelelahutusauhindadel ilmusid Silvia ja Kristo esimest korda koos avalikkuse ette. „Ta on esimest korda suuremal üritusel. Ma mõtlesin, et kas tulen poja või peikaga. Sel korral ma mõtlesin, et vaatan, kuidas ta (peab silmas Kristot – toim.) hakkama saab,“ lausus Silvia toona. „Ma arvan, et eks ma ikka saan hakkama. Eks me kõik saame elus hakkama. Me oleme piisavalt intelligentsed – ikkagi inimesed,“ ütles Puhm vastu.