VIDEO | 86-aastase Eve Kivi kalender on seltsielu täis: ütlen isegi üritusi ära

Eve meenutas ka lõhna, mis talle meeldis. „Mulle see väga meeldis. Ma isegi mitu-mitu aastat tarvitasin „Paloma Picassot“,“ ütles Eve lõhna kohta, mida juba kümme aastat ei toodeta. Veel avaldas Eve, et tema paneb öist parfüümi peale ka päeval.

Mida ta Tony Veileri uuest parfüümist arvab? „Elegantne,“ tõdes ta. Eve lapselapsele Loreenile meeldis lõhn samuti. „Ta on magus, aga ta on õrnalt magus, ta ei ole kindlasti imal. Ta on suvine, temas on vürtsi, temas on magusust. Ta on õrn ja huvitav,“ kirjeldas ta uut parfüümi.