Eesti TikToki staar ehmatas peol Kristjan Jõekaldat: ta vist kartis, et löön teda

Darya Pastak on Ukraina päritolu sisulooja ja blogija, kes on elanud Eestis üle 10 aasta. Tema sisuloomes on suur rõhk innustustel endistele kaasmaalastele, et ka nemad võiksid eesti keele ära õppida. Seekordses videos rääkis Darya aga naljakast kohtumisest Kristjan Jõekaldaga. Alguses oli kohtumine väga emotsionaalne, kuid hiljem sõprade tehtud fotosid vaadates tunnistas Darya, et tema kirg kiidusõnade jagamisel võis telemehele pisut ehmatav tunduda.