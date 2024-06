Vana maja taastanud Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp: elu saab elada maal. Praegu me ei läheks kumbki linna tagasi!

Päike sillerdab kelmikalt Obinitsa järvel ja ainuke heli, mis Setomaa künklikul maastikul kõlab, on linnulaul. Lenna tervitab külalisi naerusuiselt ja juhatab Ilmaveere kaunile terrassile, et ise enne jutuajamist kiirelt vajalikud toimetused ära teha.

Lenna Kuurmaa (38) ja Lauri Mäesepp (32), kelle peres kasvavad Kusti (3), Matilda (9) ja Ami (11), ostsid mõni aasta tagasi Obinitsa vana ja lagunenud kirik-koolimaja, millest on tänu nende tööle saanud hingematvalt kauni vaatega Ilmaveere elamuskeskus, kus on restoran ja ööbimisvõimalus. Ühtlasi on see hea näide, kuidas kaks inimest armastuse jõul loovad midagi erakordset.