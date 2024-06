VIDEO | „Seekord läks poolteist aastat.“ Tony Veileri uue parfüümi valmimine võttis varasemast palju kauem

Eile õhtul esitles Veiler ettevõtte T-Perfume’i uue nišiparfüümi „The Sweetness of Doing Nothing“. Parfüümimaailma juurde jõudis ta enda sõnul siis, kui oli veel puberteedieas. Tema õe kavaler oli toona valuutapoest ostnud esimese Prantsuse parfüümi, mida Tony salaja nuusutamas käis. „Kui ma nuusutasin, siis ma oleks äärepealt selle pudeli maha pillanud kildudeks,“ meenutas ta. Pärast selle parfüümi nuusutamist tekkisid ta peas fantaasiapildid.

„Ma sain aru, et parfüüm on mõjuvõimas vahend. Parfüümiga ma saan luua meeleolu, mõjutada ükstapuha keda,“ rääkis Veiler.

Uus parfüüm „The Sweetness of Doing Nothing“ oli sündinud suurte valudega. „Selle lõhna kallal ma töötasin liiga kaua,“ tõdes parfüümimeister ja lisas, et kui tavaliselt töötab ta lõhna kallal 7-9 kuud, kuid seekord läks poolteist aastat. „Aga ma olen tema üle õnnelik, sest minu jaoks on ta puhas trendilõhn,“ sõnas ta veel. „See ei pruugi kõigile meeldida, aga see on trend.“