Muinasjutt kohe läbi? Jennifer Lopez ja Ben Affleck panid oma unistuste kodu kopsaka hinna eest müüki

Viimastel nädalatel pole näinud kuulus paar vaeva, et panna lõpp kuulujuttudele nende abielu karile jooksmisest. Kuigi Jennifer Lopezil oli võimalik oma viimase Netflixi filmi pressikonverentsil küsimusele vastates lahutusega seotud kuulujutud lõpetada, otsustas ta selle võimaluse kasutamata jätta ja vältis küsimust.

Nüüd on kinnisvaramaaklerite veebilehtedele ilmunud värsked fotod nende abielukodu luksuslikust interjöörist. Need eemaldati müügiportaalidest pärast seda, kui Lopez ja Affleck eelmise aasta mais häärberi ostsid. Paar otsis unistuste kodu pea kaks aastat. Jennifer Lopezi esindaja märkis, et müügiportaalidesse ilmunud pildid pole uued.