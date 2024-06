Lapseootel või mitte? Lady Gaga andis selgituse raseduskõlakatele

Oscari-võitja Gaga nägi fännide reaktsiooni paparatsofotodele ning otsustas anda sellele omapoolse kommentaari. Lauljatar eitas raseduskõlakaid: tema ja kallim Michael Polansky ei oota oma esimest ühist last. „Pole rase – lihtsalt jõusaalis nutsin,“ jagas Gaga esmaspäeval TikTokis, viidates Swifti uue albumi „Tortured Poets Department“ laulu „Down Bad“ sõnadele.

Superstaaril Swiftil ei jäänud Gaga viide tema laulusõnadele märkamata. „Kas me kõik saame nõustuda, et naise keha kommenteerimine on ebaviisakas ja vastutustundetu,“ kommenteeris Swift (34) TikTokis. „Gaga ega ükski teine naine ei võlgne kellelegi selliseid selgitusi.“