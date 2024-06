Kroonika podcast „TÄHETUND“ | Hendrik Sal-Saller: ma olen olnud ka julm paugutaja ja just verbaalselt

„Eks ma nüüd vaatan ikka rohkem, kas mu juuksed on kammitud, aga ega midagi otseselt ei tee,’’ sõnab 58-aastane muusik muiates, kui talle kompliment teha. Ta on veendunud, et suur osa heas väljanägemises on kindlasti geenides ja teine osa on endaga rahul ja õnnelik olemises. „Ma tunnen, et see on põhiline, mis loeb. Perioodil, kui su elus ei ole kõik kõige paremini, hakkad ikka siit-sealt järele andma. Kui oled iseendaga rahul, siis see paistab ka välja. Ma ennast väga ei tuuni ega tee midagi ekstreemset,“ sõnab Hendrik.