„Saime raskeid projekte koos teha.“ Tartu Uus Teater avaldas südamliku järelehüüde varalahkunud näitlejale Ekke Märtenile

Uudise Ekke Märteni lahkumisest tegi teatavaks tema õde ning Lauri Saatpalu tütar Karoliina. Isa jälgedes muusikavaldkonnas tegelev Karoliina nentis Facebooki postituses, et tema venna eluküünal kustus teisipäeval.

„Palume austada meie pere privaatsust sel leinaperioodil ja anname kindlasti märku, kui toimub ühine ärasaatmine, et saaksime kõik koos temaga hüvasti jätta,“ lisas ta.

Endised kolleegid Tartu Uuest Teatrist jagasid Facebookis: „Ekke meil enam ei mängi. Meil on väga kahju. Kuid meil on hea meel, et saime neid lahedaid ja ka raskeid projekte koos teha. Oleks võinud veel! Oleks soovinud veel. Väga kurb...“