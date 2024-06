Telenägu Liis Lusmägi paljastas oma tõsise terviseprobleemi: olin tegelikult väga nõrk ja häiritud

„Eelmise aasta lõpus algasid mul igapäevased kõhuvalud ja nagu alguses ikka, mõtled, et see läheb kõik üle. Aga vot ei läinud üle,“ alustas Lusmägi oma tervisemurede kirjeldamist Instagrami videos.

Veebruarikuus läks Lusmägi arstile, kus selgus, et tema „emakas on miskit, mida ei tohiks olla“. Kahe kuu pärast pidi ta uuesti kontrolli minema. „Ma tundsin, kuidas ma igapäevaselt langen stressi - vähe sellest, et mu keha oli stressis ja ma ise ka mentaalselt, olin tegelikult väga nõrk ja häiritud.“

Lusmägi viitas oma jälgijatele, keda on Instagramis pea 10 000, et küllap ka nemad panid tähele, et midagi on nihu, sest ta oli sisuloome juurest eemale tõmbunud. Ta jõudis vaid tööasjad ära teha, kuid mingit sotsiaalelu ta sel keerulisel perioodil ei elanud. „Ma olin teki all, ma ei teinud mitte midagi - ma ei tahtnud kedagi näha, ma ei tahtnud kellegagi suhelda.“

Pärast erinevaid uuringuid selgus, et Lusmäel on healoomuline kasvaja. „Mind ootab ees operatsioon.“ Telenägu on õnnelik, et kõik lõpuks laheneb siiski hästi. Küll aga lisas Lusmägi, et tema keha oli möödunud kuudel väga suures stressis, ta võttis juurde umbes viis kilo. „Ma ei tunne tegelikult ennast oma kehas üldse hästi.“

Lusmägi lisas, et mõni aeg tagasi sai ta teada, et ka tema sapp ei ole enam heas korras. Kaalulangetuse ja tervisliku eluviisi plaanib telenägu järgnevatel nädalatel tõsiselt ette võtta ja seejuures oma teekonda sotsiaalmeedias jagada.

Lusmägi tänas story’s ka kõiki oma jälgijaid, kes talle pärast video avaldamist toetust avaldanud on.