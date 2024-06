ÜLEVAADE | Elina Nechayeva ostis kodu lapsepõlvetänavale: kujundamisel läks kõige rohkem raha imelisele garderoobile!

ESIMENE SOOLOALBUM Elina Nechayeval tuleb tänavu välja esimene sooloalbum, mis kannab nime „The Dreams“. Pooled lood on sellel laulja enda kirjutatud, ülejäänud on maailmakuulsad laulud, mida ta esitab pop- ja rock-versioonis. Kogu album on salvestatud sümfooniaorkestriga Itaalias ja Tšehhis. „Minu unistus on, et see muusika muudaks inimeste igapäevaelu paremaks ja helgemaks. Enamik materjalist on valminud selles samas korteris,“ ütleb ta.

FOTO: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia