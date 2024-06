Pane vaim valmis! Selgusid Beach Grindi ametlike järelpidude esinejad

Reedese järelpeo headliner Wilkinson on Suurbritanniast pärit trummi ja bassi produtsent. Wilkinsion saavutas suurema tuntuse 2013. aastal, kui ilmus tema debüütalbum „Lazers Not Included“, mis sisaldas mitmeid edukaid singleid, nagu „Afterglow“ ja „Half Light“. Wilkinson tantsumuusika fännile erilist tutvustamist ei vaja, sest on kohaliku publiku üks kindlaid lemmikuid.