ÜLEVAADE | Kodumaised nepobeebid: kes pürgib muusikuks, kes koomikuks?

Endise peaministri Taavi Rõivase ja praeguse riigikogulase Luisa Rõivase tütar Miina Rihanna Rõivas (15) on vanemate sotsiaalmeedias figureerinud juba pisikesest peale. Viimasel ajal on Miina Rihannat aga aina enam iseseisvalt seltskonnaüritusi väisamas nähtud. Tänavu on Miina Rihanna jäänud kaamerasilma ette näiteks Tallinn Fashion Weekil ning 5MIINUSE ja Puuluubi albumiesitluskontserdil.