Mis juhtus? Printsess Madeleine ja tema abikaasa ei koligi samal ajal Stockholmi

Kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgreni sõnul kolib pere pärast suve Ameerikast Stockholmi, mis tähendab, et kolimine lükkus edasi vähemalt aasta võrra. „See on pere jaoks nii suur samm, et nad ei saa kõik korraga kolida. Maja tuleb tühjaks teha ja muud toimetused korda ajada. Nad on aastaid elanud USA-s, seega on palju planeerida,“ selgitas Thorgren Rootsi väljaandele Expressen.