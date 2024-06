FOTOD | Papsid tutvustasid vankrit! Tuntud tulevased ja mitmekordsed isad astusid modellina üles

Vanker on valminud Nordbaby Design disainikollektsiooni ning andeka Eesti kunstniku Siim Hanikati koostöös. Hanikat on tuntud oma moodsate grafiti stiilis maalide poolest ning selles pigem neutraalses ja pastelses beebimaailmas on silmapaistev disainvanker kui sõõm värsket õhku.