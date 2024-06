Uued detailid Kate’i vähiravis: printsess ei pruugi oma avalikku rolli kunagi naasta

Walesi printsess, kes varem esines sageli avalikel üritustel koos oma abikaasa prints Williamiga, on pärast tervisemurede ilmsiks tulekut tähelepanu alt kadunud. Ta keskendub vähiga võitlusele ning hoiab end seetõttu tagaplaanile. Pikk puudumine oma rahva eest on britid pannud muretsema oma printsessi tervise üle. Nüüd on üks kuningliku perekonna siseringi kuulunud allikas avaldanud, et võib juhtuda nii, et nad Kate’i enam kunagi samal määral avalikkuse ees ei näe.