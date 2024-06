OTSEÜLEKANNE ja -FOTOD | Kuulsad ja prominentsed pokkerisõbrad mängivad uue klubi Chesterfield turniiril

Chesterfieldi rajas Austraalia ettevõtja ja Yolo Groupi looja Tim Heath, kes on tuntud ka paljudele Eesti pokkerisõpradele. „Pokkeriklubi rajamine on nagu karmavõla tasumine, sest just tänu sellele mängule leidsin endale kunagi uue kodu Tallinnas,“ ütles Heath klubi avamise põhjuseks. „Lubasin eestikeelse pokkeriajakirja intervjuus 2008. aastal, et Tallinna pokkerimaastik vajab konkurentsiks üht korralikku pokkeriklubi ja selle ma ühel päeval teen,“ rääkis ta.