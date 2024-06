SUUNAMUDIJA ANKEET | Õpetajana töötav sisulooja Seidi Voogre: sisuloomega ei saa kindel olla, et iga kuu tuleb piisav summa kokku

Kroonika rubriigis „Suunamudija ankeet“ tutvustab seekord end Saaremaalt pärit Seidi Voogre, kes on rahvale tuntud tõsielusaatest „Rannamaja“. Seidi on praegu täiskohaga eesti keele õpetaja, sisuloomet teeb ta töö kõrvalt vabal ajal. „Ma ei ole julgenud palgatöölt ära tulla ning pole hetkel ka plaanis elatuda ainult sisuloomest,“ tõdeb Seidi. Tema jaoks on kindlustunne ja kindel sissetulek tähtis.