Lõpuks ometi! Ameerika filmiakadeemia kaalub Oscaritele ühe seni kahe silma vajele jäänud kategooria lisamist

Filmiakadeemia president Janet Yang lisas samuti, et komitee on avatud ideele, millel on kogukonnas laialdane toetus. „Akadeemia on nagu elusorganism,“ selgitas ta. „Me kuulame oma liikmeid ja kui on tõesti tugev toetus ja võimalused, kuidas asju edasi arendada, siis muidugi on nad huvitatud. Nii juhtus ka casting’u režissööride kategooria puhul. Oleme aastakümnete jooksul loonud mitmeid uusi kategooriaid. See areneb koos muutuvate tööstustega,“ lausus ta.