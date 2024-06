ÜLEVAADE | Eesti hetke ihaldusväärseimad vallalised kaunitarid

Lauljanna Elina Bornil teatas hiljuti, et tal on selja taga kolmeaastane suhe ning ta hetkel võtab vallalise elu päev korraga. Elina Bornil on olnud üks avalik suhe ja Rauno Taliga, kes pidas inseneriametit. Koos käis paar isegi presidendi roosiaiavastuvõtul. Elina Born laulis end superstaarisaate viiendal hooajal paljude televaatajate südamesse. Kurvika ja iginaiseliku lauljatari trump on ka avameelsus – neiu, kes ei salatse, peaks vastassoo esindajale hästi mõistetav olema.