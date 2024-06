Teatri Ekspeditsioon proovisaali jõudis Marianne Kõrveri lavastus

Lavastuse trupis teevad kaasa mitmed tunnustatud tegijad, sealjuures peamiselt New Yorgis tegutsev eesti kunstnik Kris Lemsalu. Laval on Mari Abel ja Katariina Tamm. Lavastus esietendub 30. augustil Sakala 3 Teatrimaja kammersaalis.

Surematuse ja igaviku idee on läbi sajandite olnud filosoofidele raskeks pähkliks. Kuid sellest mitte heitudes otsustavad kaks haritud influentserit, eelarvamustevaba noort naist, peale tutvumist Jorge Luis Borgese ringikujulise aja kontseptsiooniga asuda püüdma iidset ja ülimat - igavest elu. Neile on teekonnal surematusse abiks tõestisündinud lood seiklejatest, kes samal retkel on õnnestunud rohkemal või vähemal määral. Kas kaasaegne naine on küps surematuse jaoks?