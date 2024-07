FOTOD | Kadri Voorandi Lahemaa saunamaja on suvenautleja unelm: ürgne naisenergia toetab mind siin

Saunamaja idapoolne külg, mille terrassilt avaneb vaade merele, on tõeline suvenautleja unelm – kuna tuuled puhuvad Kadri Voorandi (37) sõnul peamiselt läänest, on siin alati vaikne. Sauna teeb Kadri mõnikord isegi öösel, sest ta lihtsalt ei suuda vastu panna kiusatusele kütta sauna ning sellest saadud soojuses terrassil merevaikuses tähti uurida. See on ka Kadri üks inspiratsiooni ammutamise viise, mis muusika ja lauludena lõpuks kuulajateni jõuab.