Hendrik Sal-Saller oma pojast: olen püüdnud teda heaks meheks kasvatada

Hendrik Sal-Salleril on oma poja Sebastianiga head suhted. „Ma olen püüdnud teda hea meheks ja inimeseks kasvatada. Kas see on mul ka välja tulnud, näeme mõne aja pärast,“ rääkis muusik. „Veetes temaga aega, saan öelda, et ta on väga lahe tüüp ja saan temaga erinevatest maailmaasjadest rääkida. 16aastase isiksus on juba vormunud, aga proovin talle seletada, et katsu teha asju täpselt nii, nagu sina tahad teha.“

Sal-Saller lisas, et noored tahavad ennekõike tunda oma tegevustest rõõmu. „See on selles vanuses vast kõige olulisem sõnum. Ma olen väga uhke oma poja üle ja väga õnnelik, et tal on head eeldused olla hea mees.“

Armastatud muusik meenutas Kroonikale ka enda lapsepõlve, sealhulgas aega, kus ta muusikakoolis käis, kuid kauaks sinna püsima ei jäänud. „Minu püsimatus sellesse raami aga ei sobinud. Bändi tegemise kirg tuli noorena ja sealt hakkasid kõik asjad arenema. Eks mul mõtteid oli, et muusikuteelt kõrvale hiilida…“ rääkis ta. „Samas pole ma ennast vägisi muusikuks pressinud. Mingi hetk sai selgeks, et see on asi, millega tahan tegeleda.“