KROONIKA FESTIVALIHUNDID | Grillfest meelitas Pärnusse meeletult inimesi, kohal olid ka tuntud raadiohääled. Kas veganburgerit ikka sai?

Pärnu suvehooaeg on saanud võimsa avapaugu Grillfestiga, mis toimus 7.-8. juunil. Tegemist on sündmuse 25 aasta juubeliga, kus peakorraldaja Auris Rätsepa sõnul käib kahe toimumispäeva jooksul kokku üle 50 000 inimese. Suvise Pärnu jõe kaldale on kokku tulnud üle 350 kaupleja, kel kõigil on ühine eesmärk: pakkuda rahvale kõige paremat grilli, toitu ja meeleolu. Kroonika suvised festivalihundid Karl-Gustav Kurn ja Vivian Avent sukeldusid reedel Pärnus Grillfesti melusse ja panid toimuvale pilgu peale.