Avastart juba täna! Tartu 2024 tõmbab Elva rannas peo käima ägedate SuveStriimidega

SuveStriimil astub kuni 24. augustini igal laupäeval Arbi järve ääres üles üks DJ, kes mängib rannas muusikat. Huvilistel on võimalik striimi kaudu kaasa lüüa. Avastardina annab juba sel laupäeval, 8. juunil kell 20 suvele hoo sisse Tõnu Tubli, kes on enim tuntud kui maailma vallutanud bändi Trad.Attack! trummar.

Tõnu leivanumbriks on lugude manipuleerimine trummide abil. Nii toob Tubli lugudesse lo-fi ja klubilikku atmosfääri. „See kõik sai alguse umbes kolm aastat tagasi, kui sain oma esimesed trummipäästikud,“ räägib Tõnu. „Olen päästikud õpetanud täpselt tundma ära minu isikliku trummi tunnetuse - kui kõvasti, kiiresti või tugevalt ma löön, isegi kuhu trummil täpselt löön. Muusika, mis sellest sünnib, on nagu maagia ja teadus üheskoos.“

Tõnu esitatav „ReWorks“ on sooloprojekt, mis viib meid termini „ühe-mehe-bänd“ järgmisele tasandile. See on sisekosmos, milles kohtuvad Tõnu laialdased muusikalised kogemused ja tuntud tehnilised oskused. Tema elektrooniliselt laetud trummid lõikavad ja poolitavad tuttavlikke helisid samal ajal, kui muusika sünnib. Tubli lubab, et kuulajat ootab korralik muusikaline rännak.