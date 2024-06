Miljonär Raivo Hein pihib: karjakoer Huberti surm oli minu jaoks isegi emotsionaalsem kui ema surm

Berni alpi karjakoerad Rollo ja Lumi pistavad sõbralikult oma märja nina külalistele pihku ja kui see oleks vähegi võimalik, nuusutaksid koerad nad pealaest jalatallani üle. Kuigi kaheksa-aastane Rollo ilmutab juba oma east tulenevalt väsimuse märke, ei jaksa enam pikalt käia, teeb Raivo Hein (57) mõlema koeraga koos peaaegu iga päev umbes viiekilomeetrise kõnnitiiru. Oma muude ettevõtmiste seas ka kopteripiloodina tuntud Raivo esinduslikust eramust Tallinna lähistel on tema hobimajja kolm ja pool kilomeetrit. Siia tuleb ta oma koertega samuti jalgsi. Hobimajas hoiab ettevõtja oma helikopterit, siin on koha leidnud teinegi tiivikuline, mis kuulub Raivo sõbrale. Just hobimajas armastab Raivo aega veeta ka Rollo ja Lumiga.