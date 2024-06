KLÕPSUD | Õnnesoovid! Eurolaulik Victor Crone sai isaks

Crone rääkis veebruarikuus Kroonikale antud intervjuus, et nad plaanisid Amandaga lapse saamist, ent ei uskunud, et see juhtub nii kiiresti. „Amanda lõpetas hiljuti beebipillide võtmise ning me arvasime, et keha vajab muutusteks aega, kuid kõik juhtus uskumatult kiiresti,“ rõõmustas Victor ja meenutas toona hetke, kui sai elukaaslase lapseootusest teda. „Läksin sel õhtul kolleegide ja sõpradega välja ja Amanda oli ka minuga kaasas. Ühel hetkel ta ütles, et läheb koju ja kutsus mind kaasa, kuid ma ei olnud piisavalt tähelepanelik, et välja lugeda tema pilgust, et lähme koos,“ rääkis laulja.