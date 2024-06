KUULA | „Üks õige suhtes naine ei jaga paljaid pilte!“ Pur Mudd keeras Silvia Ilvese öeldust mõnusaks biidiks

„Eks see Kroonika pidu oli ikkagi see, et pingutasime, et seal olla rõõmsad. Ma saan aru, et Kristole oleks olnud see suhe kõik okei, aga siin on nüansid, millest ma hea meelega ei räägiks avalikult. Ma hetkel tahan sellest mehest rahu saada,“ rääkis Silvia.