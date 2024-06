FOTOD | Sõrmus sõrmes! Katrin Siska kihlus pikaajalise kallimaga

„Jah, oleme kihlatud!“ kinnitab laulja, et ütles oma jah-sõna. „Proovisin Lissabonis Cartier’i juveelipoes uut kihlasõrmust ja valisime abielusõrmuseid. Esialgu naudin kihlusperioodi, kuigi Kristjan tahaks kohe abielluda,“ muljetab naine, „arvan, et iga uus etapp elus on suhet uuele tasemele transformeeriv, seepärast ei tasu kiirustada, vaid parem nautida igat etappi täiel rinnal, samas tehes regulaarselt tööd nii enda kui ka suhte osas.“